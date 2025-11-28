El seguro de frutales en Catalunya llega al 83% de implantación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) presentó ayer en una jornada en Lleida las principales novedades del seguro de frutales (albaricoque, ciruela, manzana, melocotón, nectarina, paraguayo, pera y platerina) para la campaña 2026, en la que el director territorial de Agroseguro, Javier Joana, destacó el “elevado aseguramiento alcanzado por el seguro de frutales en Catalunya”, con una implantación del 83% en la última campaña.

El capital asegurado alcanzó los 380 millones, principalmente producciones de melocotón, manzana y pera. Además, recordó la elevada siniestralidad de la campaña 2025, con 40 millones en indemnizaciones abonadas a los fruticultores asegurados debido a la presencia de tormentas durante la primavera y el verano.

Félix Novoa, director del Área Técnica de Agroseguro, prevé que el año que viene se superen los 1.000 millones de euros de primas por tercer año consecutivo y un incremento constante del capital asegurado.

Por su parte, las indemnizaciones estimadas ascienden en España –a falta de las últimas semanas del año– a 694 millones de euros, con más del 85% ya abonadas.