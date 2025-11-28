El Govern prohíbe todo tipo de actividad humana en un perímetro de 6 kilómetros de los casos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Las 39 explotaciones porcinas en el radio de 20 kilómetros del foco de peste porcina africana (PPA) tendrán que estar confinadas al menos 12 meses y bajo "duros" controles de la "policía sanitaria", según ha asegurado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro. Aunque no ha precisado cuándo podrían durar las restricciones globales en las exportaciones de porcino a fuera de la UE, el gobierno español ha confirmado que el mercado chino y japonés están totalmente cerrados, pero que la situación puede variar. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado el cierre a toda actividad humana en el radio de 6 kilómetros desde el punto donde se han encontrado los casos.