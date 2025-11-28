Muere un vecino de Alcoletge de 28 años en un accidente laboral en Balaguer

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Alcoletge de 28 años ha muerto este viernes por la mañana mientras trabajaba en una empresa situada en la C-12 en el término municipal de Balaguer. Según los Mossos d'Esquadra, el accidente laboral mortal se ha producido cuando pasaban pocos minutos de las once y media y, por causas que se investigan, el hombre ha caído del tejado de un almacén cuando estaba haciendo tareas de mantenimiento en las instalaciones de la empresa Sorigué.

Hasta el lugar se han trasladado varias patrullas de los Mossos, dotaciones de los Bombers de la Generalitat y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los servicios de emergencias no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del Departamento de Empresa y Trabajo de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.