Más de la mitad de explotaciones porcinas de Catalunya se encuentran en la provincia de Lleida

El sector porcino es el principal exportador agroalimentario de Catalunya, representando un 19,3% del total del negocio. Por todo el territorio catalán hay 5.406 explotaciones porcinas, 784 de las cuales en el Segrià. Así pues, es la comarca con un mayor número de empresas del sector. En la Noguera hay 685, siendo la tercera província con más explotaciones.

En toda la provincia de Lleida, hay un total de 2.815 explotaciones porcinas. Es decir, simboliza un 52% del total de empresas de este tipo de Catalunya.

Con respecto al mercado exportador, las ventas internacionales de carne de cerdo supusieron un total de 3.036 millones de euros en el 2024, según datos de Prodeca (la promotora de alimentos catalanes de la Generalitat). Les exportaciones, sin embargo, ahora se encuentran bloqueadas en países fuera de la Unión Europea por el brote de peste porcina africana. Este mercado simbolizó una tercera parte de las abanicas de cerdo el año pasado.

Asia es el segundo mercado mayor después de la UE y simboliza una cuarta parte del total. Sin embargo, el comercio ha caído prácticamente a la mitad desde el 2022. China es uno de los principales importadores, con un 8% de total en el mundo. El año 2024, representó cerca de 250 millones de euros de las exportaciones porcinas catalanas.

Con respecto a las toneladas, el año pasado el sector vendió 932.485, lo que supone un ligero descenso respecto del millón del año anterior. Aproximadamente, representa un 14% del total de toneladas exportadas en el sector agroalimentario.