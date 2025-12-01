Publicado por segre Imágenes: Amado Forrolla Creado: Actualizado:

Más de 100 tractores han participado este lunes por la mañana en una tractorada en Lleida para exigir cambios en la formulación y gestión de las zonas de especial protección para las aves (zepa). La movilización ha empezado a las 10 de la mañana en los Camps Elisis y ha transcurrido por la avenida Príncep de Viana hasta la estación y por la Rambla Ferran, donde se han concentrado.

La protesta está convocada por Asaja, el Gremi de la Pagesia, Manifest del Gran Urgell, Regants del Segarra-Garrigues y Pagesos o Conills y coincide con una reunión a tres bandas –conselleria de Agricultura, de Territorio y sector– para analizar la situación y las reclamaciones de los agricultores.

