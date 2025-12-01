Un bocadillo de embutido contaminado, principal hipótesis del origen del contagio de peste porcina

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que hay dos positivos y ocho casos sospechosos de peste porcina africana y que "seguramente" saldrán más positivos. Lo ha dicho en una entrevista en 'Catalunya Ràdio', donde ha detallado que todos los sospechosos están en el mismo foco, lo que hace que no se tenga que modificar el radio de restricciones. Ordeig ha asegurado que este lunes abordarán si hay "que "reforzar" la presencia policial en los accesos a los bosques, pero ha pedido colaboración a la ciudadanía. También ha adelantado que la principal teoría del inicio del contagio es que un jabalí se comió un bocadillo de embutido contaminado y ha destacado que la enfermedad no ha llegado a las granjas.

Ordeig ha detallado que durante el domingo se desplegaron 300 efectivos para evitar que los ciudadanos entraran en los espacios naturales donde el acceso estaba prohibido y ha recordado que este lunes se incorporan los agentes de la UME para aumentar la vigilancia. “No estamos aquí para poner multas, si no estamos aquí para señalizar, para informar y para decir que estamos en alerta sanitaria”, ha recordado. El teléfono de emergencias 112 recibió ayer 125 llamadas relacionadas con la cuestión.

“Se tienen que matar jabalíes para reducir la población y evitar los efectos adversos que provocan”, ha defendido el conseller, que ha asegurado que Catalunya está preparada para afrontar esta crisis. Según su opinión, el problema no es la cantidad de cerdos que hay, sino que las medidas de bioseguridad de las granjas funcionen.