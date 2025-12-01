Unidades del Ejército, en Collserola para controlar el brote de peste porcina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat solicitó ayer al Gobierno central el despliegue de la unidad de control cinergético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para impedir que el brote de peste porcina africana (PPA) se propague fuera del área de Collserol. Así lo explicó el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que añadió que está previsto que los efectivos se incorporen hoy para ayudar en las tareas de control que ya se están llevando a cabo. Ayer llegó un primer equipo de reconocimiento.

La petición llegó después de que en las batidas llevadas a cabo en las últimas horas en la zona de vigilancia se recogieran los cuerpos de varios jabalíes muertos, hasta ocho según las últimas informaciones, que ahora están siendo analizados para confirmar si estaban infectados por el virus. Estos se suman a los seis hallados desde principios de semana, de los que solo dos casos están confirmados oficialmente como positivos en PPA por el laboratorio de algete, en Madrid. Todos los cadáveres sospechosos se localizaron en el municipio de Cerdanyola del Vallès. En el plan de contingencias están trabajando hasta 250 efectivos de Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, voluntarios de las ADF, así como efectivos de la Guàrdia Urbana y el Seprona. El conseller también explicó que se están haciendo batidas fuera del radio de vigilancia de 20 kilómetros, y que la Generalitat ha pedido a los cazadores que “ayuden a reducir la densidad de jabalíes en toda Catalunya, priorizando zonas sobrepobladas”.

Ordeig también informó de que los análisis llevados a cabo a los animales de las 39 explotaciones que se encuentran en la zona de exclusión han dado negativo en la enfermedad, y agradeció a los ganaderos el trabajo hecho hasta ahora, aunque les instó a extremar las medidas de bioseguridad y revisar cierres y movimiento de personas y vehículos en granjas.

Sanciones para quienes no respeten las restricciones

Con el objetivo de evitar que el virus, que es altamente contagioso, se propague fuera de la zona de vigilancia, la Generalitat mantendrá cerrado el acceso a la zona infectada, que corresponde a un radio de 6 kilómetros, así como las medidas de vigilancia ampliada hasta los veinte kilómetros y la suspensión de las actividades de ocio organizadas en todo el parque de Collserola.

Para evitar imágenes como las vistas este fin de semana, de gente haciendo caso omiso de estas normas y entrando en la zona prohibida, el Govern ha reforzado la seguridad en los accesos y avisado de que todo aquel que no respete las restricciones serán sancionados. Asimismo, se ha solicitado a los ayuntamientos de la zona que vacíen papeleras y contenedores para que los animales no tengan acceso a materia orgánica que podría estar contaminada, ya que se cree que el virus pudo llegar en algún alimento desde otra zona de Europa.