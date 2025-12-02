Sindicatos agrarios cargan contra los ecologistas por las zepas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los sindicatos y plataformas agrarias han asegurado este martes que no se dejarán atemorizar por los ecologistas en sus reclamaciones para reducir la extensión de las zepas y convertirlas en áreas de regadío, después del comunicado que estos han emitido esta tarde . "Nos encontrarán siempre de cara y no nos acobardarán", ha asegurado Pere Roqué, de Asaja. "Aseguran que son zonas de alto valor ecológico para las aves, pero el cierto es que no hay nadie más concienciado con la naturaleza que los agricultores," ha dicho.