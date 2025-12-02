Sindicatos agrarios cargan contra los ecologistas por las zepas
A raíz del comunicado de los ecologistas, aseguran que lo único que fomentan es la aparición de plagas, como la de conejos o jabalíes, "que han propagado la peste porcina africana por Catalunya"
Los sindicatos y plataformas agrarias han asegurado este martes que no se dejarán atemorizar por los ecologistas en sus reclamaciones para reducir la extensión de las zepas y convertirlas en áreas de regadío, después del comunicado que estos han emitido esta tarde. "Nos encontrarán siempre de cara y no nos acobardarán", ha asegurado Pere Roqué, de Asaja. "Aseguran que son zonas de alto valor ecológico para las aves, pero el cierto es que no hay nadie más concienciado con la naturaleza que los agricultores," ha dicho.
Agències
Los sindicatos aseguran que en estos 20 años lo único que han conseguido las zepas es que los payeses abandonen la agricultura y "no pararemos hasta sean área regables, ya que donde hay agua hay vida", indicó. Roqué remarcó que mantener las zonas de secano para proteger aves fuera del riego lo único que ha hecho es provocar un crecimiento de plagas de fauna cinegética como conejos y jabalíes. Estos últimos son los que han propagado la peste porcina africana por Catalunya, indicó. Los agricultores volverán a tomar las calles el día 12 de este mes.
Segre