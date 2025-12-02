Ecologistas acusan a los opositores de las ZEPA de promover la agricultura industrial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Les entidades ecologistas han respondido este martes a la movilización realizada por el sector agrario el lunes contra las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) en Ponent, acusándolos de priorizar intereses de la agricultura industrial por encima del bien común y la biodiversidad. Los ambientalistas se oponen firmemente a cualquier intento de reducir los niveles de protección de estas zonas, recordando que estos espacios naturales cuentan con el aval explícito de la Comisión Europea (CE) y constituyen hábitats de alto valor ecológico esenciales para la conservación de la biodiversidad.

Les entidades ecologistas que firman el comunicado de respuesta a la movilización agrícola del lunes en Lleida son Ipcena, Ecologistes de Catalunya, SEO Birdlife, Depana, Lliga per la defensa del patrimoni natural, Trenca, ADPN La Banqueta de Juneda, Naturaleza Rural y Egrell.

Según los ecologistas, las protestas del lunes se hacen impulsadas por determinados “sectores del campesinado industrial”, y tienen como objetivo presionar el Govern para reducir la protección ambiental, “priorizando intereses particulares por encima de bien común del país”. En este sentido, consideran que la campaña contra los espacios naturales de Ponent se ha intensificado por parte de estos sectores contrarios a la conservación de la biodiversidad y que entre sus pretensiones está el incremento de la superficie de regadío, en detrimento de áreas protegidas, la facilitación de la construcción de granjas – principalmente de porcino - y la “imposición” de cambios de cultivo dentro de las ZEPA para ampliar fruteros de regadío intensivo.

Los ecologistas recuerdan que buena parte de los espacios naturales y su superficie son producto de las medidas compensatorias de la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) del proyecto de transformación al regadío del canal Segarra-Garrigues (aprobada en el 2010). Asimismo, apuntan que el impacto de este canal sobre las aves estépicas vinculadas a los secanos ha estado muy “severo” y a las áreas protegidas derivadas de la DÍA son sólo una pequeña muestra de los hábitats estépicos originales existentes antes de la construcción de esta gran infraestructura hidráulica. Para las entidades, la construcción del canal y la transformación en regadío, han puesto en una “situación crítica de extinción” las aves atadas a los ambientes agrícolas de secano en Catalunya.

Finalmente, los ecologistas exigen al Govern que en un plazo máximo de 6 meses se ponga en marcha el órgano de gestión y se asignen los recursos necesarios para mejorar la rentabilidad de la agricultura y la ganadería en los espacios naturales protegidos de Ponent y al mismo tiempo rescatar el proyecto de Bases Reguladoras de ayudas para el fomento de la biodiversidad en espacios agrarios, dirigidas a agricultores y entidades sin ánimo de lucro.