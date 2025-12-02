Ecologistes acusen als opositors de les ZEPA de promoure l'agricultura industrial
Les entitats ambientals defensen la protecció de les aus a Ponent davant les pressions del sector agrari i apel·len a la normativa europea vigent
Les entitats ecologistes han respost aquest dimarts a la mobilització realitzada pel sector agrari el dilluns contra les Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) a Ponent, acusant-los de prioritzar interessos de l'agricultura industrial per sobre del bé comú i la biodiversitat. Els ambientalistes s'oposen fermament a qualsevol intent de reduir els nivells de protecció d'aquestes zones, recordant que aquests espais naturals compten amb l'aval explícit de la Comissió Europea (CE) i constitueixen hàbitats d'alt valor ecològic essencials per a la conservació de la biodiversitat.
Comarques
La protesta contra les zepes treu cent tractors al carrer a Lleida i es repetirà el dia 12
Maria Molina
Les entitats ecologistes que signen el comunicat de resposta a la mobilització agrícola de dilluns a Lleida són Ipcena, Ecologistes de Catalunya, SEO Birdlife, Depana, Lliga per a la defensa del patrimoni natural, Trenca, Amics de la Banqueta de Juneda, Naturaleza Rural i Egrell.
Segons els ecologistes, les protestes de dilluns es fan impulsades per determinats “sectors de la pagesia industrial”, i tenen com a objectiu pressionar el Govern per reduir la protecció ambiental, “prioritzant interessos particulars per sobre de bé comú del país”. En aquest sentit, consideren que la campanya contra els espais naturals de Ponent s’ha intensificat per part d’aquests sectors contraris a la conservació de la biodiversitat i que entre les seves pretensions hi ha l’increment de la superfície de regadiu, en detriment d’àrees protegides, la facilitació de la construcció de granges – principalment de porcí - i la “imposició” de canvis de conreu dins les ZEPA per ampliar fruiters de regadiu intensiu.
Els ecologistes recorden que bona part dels espais naturals i la seva superfície són producte de les mesures compensatòries de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte de transformació al regadiu del canal Segarra-Garrigues (aprovada el 2010). Així mateix, apunten que l’impacte d’aquest canal sobre les aus estèpiques vinculades als secans ha estat molt “sever” i a les àrees protegides derivades de la DIA són només “una petita mostra dels hàbitats estèpics originals existents abans de la construcció d’aquesta gran infraestructura hidràulica”. Per les entitats, la construcció del canal i la transformació en regadiu, han posat en una “situació crítica d’extinció” les aus lligades als ambients agrícoles de secà a Catalunya.
Finalment, els ecologistes exigeixen al Govern que en un termini màxim de 6 mesos es posi en marxa l’òrgan de gestió i s’assignin els recursos necessaris per millorar la rendibilitat de l’agricultura i la ramaderia en els espais naturals protegits de Ponent i alhora rescatar el projecte de Bases Reguladores d’ajuts per al foment de la biodiversitat en espais agraris, adreçades a agricultors i entitats sense ànim de lucre.