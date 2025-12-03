Los productores pierden ya 15 céntimos por kilo de carne de cerdo y podría ir a más

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La histórica caída de las cotizaciones de referencia del cerdo en Mercolleida, que el lunes sufrieron un descenso de 10 céntimos debido al freno de las exportaciones por la aparición de un brote de peste porcina africana en Collserola, siendo la mayor bajada desde la entrada del euro, está provocando ya que los productores estén perdiendo 15 céntimos por quilo de carne, lo que se traduce en unos 13,5 euros por cerdo, una cifra que podría incrementarse en los próximos días debido a la tendencia a la baja de los precios por la necesidad de aliviar la tensión en granjas y mataderos. Producir un quilo de carne tiene un coste medio para el ganadero de unos 1,35 euros, según apuntó el responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. Mientras que, debido a los descensos de 10 céntimos del lunes, que se suman a los 1,4 céntimos ya bajados el jueves, la cotización se va a los 1,20 euros, la más baja desde el invierno de 2021. Esto aumenta todavía más las pérdidas que algunas explotaciones venían experimentando ya antes del estallido de la crisis debido a la caída de los precios que se estaba produciendo desde el verano y aún podría agravarse más en las próximas semanas.El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, cifró en 12 millones de euros lo que los ganaderos españoles están dejando de ingresar a causa del foco de peste porcina africana. En Lleida esta cantidad se situaría en torno a los 1,6 millones de euros, puesto que la demarcación concentra el 13,2% de la producción total del Estado. Asimismo, afirmó que “Mercolleida hará lo que sea necesario para proteger el sector”, abriendo la puerta a que el precio de la carne de cerdo continúe a la baja en la próxima sesión, mañana, por la presión de la oferta de carne española en el mercado europeo ante el cierre de exportaciones a países terceros. El mercado está muy pendiente de la decisión que debe tomar hoy Alemania, que podría bajar cotizaciones debido a la presión que supone la entrada de oferta de más carne española en el mercado único. El sector, que ya ha asumido que los precios continuarán a la baja las próximas semanas, confían en que el foco quede controlado sin que haya afectación en las explotaciones y en que las negociaciones que el ministerio de Agricultura mantiene con terceros países permitan continuar con la exportación.

Por su parte, el alcalde de Lleida y presidente de Mercolleida, Fèlix Larrosa, quiso lanzar un mensaje de confianza a los consumidores remarcando que el consumo de carne de cerdo continúa siendo seguro.

Fauna salvaje

E

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, informó ayer de que el Govern creará un grupo de expertos científicos para evaluar el estado de los ensayos de las vacunas de peste porcina africana que se están desarrollando y que el Institut Català de Finances (ICF) cuenta con una línea de emergencia de 50 millones de euros para las empresas y explotaciones que necesiten financiación.

El conseller aseguró que Prodeca está ultimando un dossier para dar a conocer todas las exportaciones porcinas y que el Govern está trabajando en un plan de acciones para reforzar la bioseguridad en las granjas catalanas y para reducir la población de jabalíes. Ordeig trasladó este nuevo plan de medidas ayer al sector, que en principio lo acogió con buenos ojos. “La enfermedad servirá al menos para actuar realmente sobre la fauna salvaje”, aseveraron desde Unió de Pagesos.