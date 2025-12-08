Ordeig dice que la PPA no ha salido de la zona del brote y se mantiene en 13 contagios

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró ayer en Lleida que no se han detectado nuevos positivos de peste porcina africana (PPA) fuera del radio inicial de 6 kilómetros en Cerdanyola del Vallès, y que se mantienen los 13 casos confirmados tras analizar el centenar de jabalíes encontrados muertos en esta zona, por lo que el foco se mantiene controlado después de nueve días de la aparición del brote. Así lo aseguró ayer en Lleida, donde defendió que se ha logrado el objetivo principal de contención y solicitó tiempo para investigar. En este sentido, incidió en la auditoría y la revisión de protocolos del IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentaries) y de todos los centros que trabajan con el virus de la PPA en un perímetro de 20 kilómetros. El IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) coordinará al grupo de expertos que revisarán instalaciones y procedimientos. En este sentido, Ordeig remarcó que se está acabando de conformar el grupo de trabajo que liderarán máximos especialistas procedentes de Catalunya y el Estado y también de Europa. Los componentes se conocerán hoy. Sobre una posible auditoría externa, el conseller hizo valer las investigaciones en marcha y señaló que “no faltará fiscalización”. Incidió en que un dispositivo integrado por unos mil efectivos de la direcció general de Boscos de la Generalitat, Agents Rurals, policías locales, Mossos, Guardia Civil, unidades caninas de Madrid, Aran y Andorra, Protección Civil, Cruz Roja, Sistema de Emergencias Médicas (SEM), UME, voluntarios y bomberos de la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona, entre otros, buscan más jabalíes muertos para impedir la estampida de los vivos con la ayuda de perros, drones, vallas, sistemas de biocontención o trampas. Recordó que, además de la investigación en curso de la Guardia Civil y los Mossos para determinar el origen del brote, sobre todo si el foco fue el laboratorio catalán del IRTA-CReSa, la Generalitat ha abierto un expediente para auditar todos los centros que investigan la peste porcina y revisar sus protocolos de actuación.

Este fin de semana se ha registrado un alto grado de cumplimiento de las restricciones y el teléfono 112 ha recibido 1.400 avisos de avistamiento de jabalíes.

Están vetadas actividades al aire libre en los 6 kilómetros de radio establecidos tras detectar el foco.

Descartados los vaciados sanitarios en las granjas

Ordeig indicó que por recomendación de Europea no se harán vaciados sanitarios en las explotaciones ganaderas afectadas, ya que no se ha detectado el virus dentro de las instalaciones. La capacidad total de las granjas situadas en el radio de afectación es de 80.000 animales aunque el censo actual es de 61.500. De estos, 35.600 son animales de engorde que irán a los mataderos de forma gradual. Recordó que los análisis en los animales han resultado negativos y que no hay ningún riesgo para el consumo. La conselleria garantiza una salida ordenada a los mataderos y reforzará las medidas de bioseguridad. Como ya se indicó esta semana, la Comisión Europea ha ampliado a 91 los municipios en el radio de afectación, lo que incrementa a 55 el número de explotaciones incluidas en el dispositivo de control. Las 16 granjas incorporadas están en fase de análisis. Anunció que se llevan a cabo conversaciones por parte del Gobierno central para que terceros países no veten los productos porcinos de España. También se estudian líneas de ayudas en caso de que alguna granja tenga que cerrar su actividad.