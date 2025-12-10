Govern y Regants acuerdan aplazar la votación de la modernización del Canal de Urgell hasta febrero

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, con el presidente de la Comunitat General de Regants dels canales d'Urgell, Amadeu Ros, antes de la reunión en la Casa Canal.ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El proyecto de modernización del Canal de Urgell tendrá que esperar unos meses más antes de someterse a votación. La Generalitat y la Comunitat General de Regants dels canals d'Urgell han acordado posponer la asamblea general extraordinaria prevista para el 21 de diciembre, aplazándola hasta febrero del próximo año. Este es el segundo aplazamiento que experimenta el proceso de votación, inicialmente programado por finales de octubre del año pasado.

Durante este periodo de espera, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico entre el Govern y los representantes de los regantes. El objetivo principal de este equipo será estudiar posibles mejoras al proyecto actual y resolver las numerosas dudas que han surgido entre los usuarios del canal. La necesidad de este replanteamiento viene motivada por el contundente rechazo que ha recibido la propuesta hasta ahora, ya que seis de las siete colectividades de regantes han votado en contra de la modernización tal como está planteada actualmente.

La Casa Canal de Mollerussa ha acogido este miércoles una reunión extraordinaria de los miembros de la junta general de la Comunitat General de Regants dels canals d'Urgell que ha contado con la participación del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. La sesión ha servido para exponer la moción del Parlamento aprobada la semana pasada y anunciar el nuevo aplazamiento de la votación para aprobar el proyecto, que se tenía que hacer el 21 de diciembre.

Òscar Ordeig ha dicho que el aplazamiento de la votación abre "una nueva fase" en qué el Govern y la comunidad de regantes, así como el Ministerio de Agricultura, podrán "replantear" aspectos del proyecto para tratar de ampliar las ayudas y las aportaciones económicas previstas. De hecho, una de las principales reclamaciones de los regantes es que las ayudas puedan beneficiar a todos los agricultores, tanto los profesionales como los no profesionales que incluyen los que están jubilados. Sin embargo, Ordeig ha pedido "prudencia" y no entrar "en una negociación pública".

Ordeig ha insistido que la modernización del canal de Urgell se tiene que hacer, pero que hace falta un proyecto "pensándolo bien y trabajado" para intentar sumar el máximo de adhesiones. También ha pedido un "punto de generosidad y alteza de miras" delante de lo que tiene que ser el "proyecto más importante del territorio de los próximos 50 años". "Nunca el 100% de un proyecto tan importante como este gustará a todo el mundo, pero sí que tenemos que generar grandes consensos y ser generosos", ha indicado el conseller.

Ordeig ha pedido tiempo para trabajar en estas mejoras y no ha querido poner una fecha para la nueva votación. Sin embargo, el presidente de la Comunitat General de Regants dels canals d'Urgell, Amadeu Ros, ha dicho que querría que no se alargara más allá de febrero con el objetivo que las primeras obras puedan empezar el mismo 2026.

El 'no' a la modernización se impone entre los regantes

El aplazamiento de la votación llega después de ver como el 'no' a la modernización se impone entre los regantes. El canal de Urgell se divide en 20 colectividades, de las cuales 7 ya han llevado a cabo votaciones para conocer el apoyo de los regantes al proyecto de modernización. En 6 ha salido el 'no' por un amplio margen, mientras que el 'sí' sólo ha ganado, y por la mínima, en la colectividad de les Borges Blanques.

Sobre las votaciones que todavía faltan para hacer a las colectividades, Ordeig ha explicado que hay que también se pospondrán, mientras que otros se reformularán o se mantendrán dentro del calendario previstos.