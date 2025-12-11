El Govern instala vallas en el perímetro del radio de 6 km de la peste porcina para intensificar las capturas de jabalíes

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Govern ultima este jueves el cierre perimetral, con "vallas y otras barreras físicas", del radio de 6 km donde se detectó la peste porcina africana (PPA) para poder intensificar las capturas y sacrificios de jabalíes. Lo ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha indicado que las actuaciones se harán entre el radio de los kilómetros 4 y 6 para "tener una zona de seguridad sin animales que puedan contagiar a ambos lados". Ordeig también ha explicado que en los "próximos días" convocarán la Mesa del Jabalí, donde se presentará una propuesta del calendario de actuaciones para 2026. También ha explicado que la República Dominicana ha aceptado la regionalización provincial del comercio de carne de cerdo.