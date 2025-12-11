Mercolleida modera el descenso del precio de la carne de cerdo y lo baja 6 céntimos: "La situación es un poco mejor"

La lonja de referencia de los precios de porcino considera prioritario poder abrir exportaciones a Japón y a las Filipinas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Mercolleida ha moderado este jueves el descenso del precio de la carne de cerdo y la cotización del cerdo de engorde ha retrocedido 6 céntimos, la del cochinillo 2 euros y la de cerda 2 céntimos.

En el caso del cerdo de engorde, el descenso vuelve a situarse dentro del límite habitual de variación máxima después de dos bajadas consecutivas de 10 céntimos por el foco de peste porcina africana (PPA).

El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha señalado que "la situación sigue siendo grave, pero ya no es la excepcionalidad de la primera semana de afectación y la situación es un poco mejor que entonces".

La lonja de referencia de los precios de porcino ve prioritario contener el foco y resolver la exportación a países terceros como Japón y las Filipinas.