Confirmados otros tres jabalíes muertos por peste porcina africana en Cerdanyola y las granjas de la zona de riesgo continúan libres del virus

Tasques de desinfecció de soles de sabates a la sortida d’un camí on treballen els Agents Rurals per controlar la PPA.Gemma Sánchez Bonel / ACN

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este viernes el positivo por virus de la peste porcina africana (PPA) en otros tres jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 16 animales silvestres, según ha informado este viernes el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación en un comunicado.

Además, se han analizado otros 115 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.

Estos hallazgos son resultado del intenso trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Los servicios veterinarios oficiales de Catalunya mantienen sus visitas y la toma de muestra en 55 granjas ubicadas en la zona considerada de mayor riesgo --los municipios incluidos en un radio de 20 kilómetros-- , que continúan libres de la enfermedad.

Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

​Primera reunión del comité científico

El comité científico para el asesoramiento del brote de la peste porcina africana ha celebrado este viernes su primera reunión, en la que ha acordado que en el plazo máximo de un mes y medio presentará un informe inicial que analizará las posibles causas de la entrada del virus, la evolución y las medidas que se han adoptado hasta la fecha para su contención.

En la reunión se ha aprobado el reglamento interno de funcionamiento que regirá el desarrollo de los trabajos.

Los seis científicos designados, junto con la presidencia, vicepresidencia y secretaría, han debatido sobre los objetivos que les han sido encomendadas.