El Govern relajará la prohibición de acceso al medio natural en el segundo radio de riesgo de peste porcina a partir del lunes

El Govern relajará la prohibición de acceso al medio natural en el segundo radio –de 6 a 20 kilómetros– del foco del brote de la peste porcina africana (PPA) a partir del lunes, 15 de diciembre. Según ha afirmado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una atención a los medios este viernes desde Lleida, continuarán restringidas las actividades organizadas de ocio en el medio natural, pero se permitirá a los ciudadanos ir al bosque "a pasear o en bici solos". "Intentamos no atraer grandes aglomeraciones de gente en la zona, pero sí que relajaremos restricciones", ha dicho. Hasta ahora, en los municipios incluidos en la zona de bajo riesgo no se podía acceder a parques naturales, zonas boscosas, cauces de los ríos y rieras, prados y campos de cultivo fuera de los núcleos urbanos.