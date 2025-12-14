Manifestación contra la caza de jabalíes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 200 personas apoyadas por varias entidades se concentraron ayer por la mañana en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la matanza de jabalíes dentro de la estrategia contra el brote de peste porcina africana (PPA). En un manifesto afirmaron que el brote podría abordarse “de manera ética con cuarentenas” pero que sirve de excusa para los cazadores, y acusaron a la Generalitat de apoyarlos. Los activistas corearon insignias como “más ayuda o los santuarios” o “cazadores asesinos”.