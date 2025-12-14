Primer informe de los expertos sobre el brote a principios de semana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, garantizó ayer en declaraciones desde Les Borges Blanques que en cuando tengan las primeras informaciones sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) las compartirán “sean cuales sean”. En este sentido, recordó que a principios de la próxima semana está previsto que reciban un primer informe de la auditoría impulsada por el IRTA en el CReSA por parte de cuatro expertos externos con el apoyo de dos de la institución. Ordeig insistió en que por el momento “todas las hipótesis están abiertas” y reconoció que tienen “muchas dudas” sobre el origen del brote y la forma en la que se está comportando el virus, ya que, por ejemplo, esperaban una mortalidad superior. Por ahora se han confirmado 16 jabalíes muertos contagiados por peste porcina africana, todos hallados en la zona de Cerdanyola del Vallès, en el área de 6 kilómetros alrededor del foco.

Pese a afirmar que la situación sigue siendo “muy compleja”, el conseller consideró que se va en “la dirección correcta”. A partir de mañana está previsto que se relajen las prohibiciones de acceso al medio natural dentro del radio de 20 kilómetros alrededor de la sierra de Collserola, sin embargo, Ordeig pidió a los ciudadanos “prudencia y responsabilidad” para no acceder. “Nos estamos jugando mucho dinero”, afirmó.

“Las granjas más grandes pueden invertir más en bioseguridad”

� El coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, Vicens Enrique-Tarancón, niega que la crisis sanitaria sea un problema del modelo productivo del sector porcino. “La peste proviene de la fauna salvaje, una manada pública y nosotros somos víctimas, lo único que podemos hacer es protegernos con bioseguridad”. En este sentido, afirma que el progresivo crecimiento de número de cerdos por granja no comporta más riesgos en bioseguridad, puesto que en una granja grande se puede permitir hacer "una mayor inversión” en bioseguridad que en una pequeña.