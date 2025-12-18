Los Mossos y la Guardia Civil registran el IRTA-CReSa en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina

Agentes de los Mossos y de la Guardia Civil en el exterior del IRTA-CReSA.Àlex Recolons / ACN

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra, en Barcelona, en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA). Esta diligencia ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según han informado el dos cuerpos policiales.

Añaden que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".

