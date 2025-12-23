La auditoría concluye que las instalaciones del IRTa-CReSA son “adecuadas y seguras”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó ayer que la auditoría realizada por un grupo de expertos sobre el IRTa-CReSA, formado por cuatro profesionales externos al centro y otros dos internos, “valida las instalaciones, protocoles y forma de trabajar” del centro. El documento señala que las instalaciones “son adecuadas para el nivel 3 de contención biológica y, por tanto, aptas para el trabajo seguro con el virus de la peste porcina africana (PPA)”. Además, valida los sistemas de bioseguridad, gestión interna, formación de personal, control de accesos, gestión de residuos y protocolos de envío de muestras, así como “el cumplimiento de la normativa europea e internacional”. En este sentido, apuntó que los resultados de esta investigación van en la misma línea de las conclusiones de los “máximos expertos” de la Comisión Europea y del ministerio, añadiendo que “no hay ninguna evidencia” que apunte al laboratorio como el origen del brote. Así, emplazó a esperar a los resultados de la secuenciación que comparará genéticamente el virus de los animales afectados con el ADN del virus investigado en el CReSA para “descartar hipótesis” y determinar su origen. “Si no coinciden, se podrá descartar definitivamente”, aseveró.

El conseller señaló que hasta el momento se han encontrado 27 positivos de los 432 animales analizados, un 6% del total, y que en los últimos 11 días, solo ha habido un positivo en los 240 animales analizados.

Paralelamente, explicó que la Generalitat ha creado el plan de bioseguridad 360, que tiene el objetivo de “aumentar la vigilancia y bioseguridad” de las explotaciones porcinas y toda la cadena de valor del sector. “Hemos trabajado para hacer un refuerzo de la bioseguridad en nuestras granjas”, dijo el conseller, que trasladó que el plan cuenta con 12 medidas para responder al aumento de la presión sanitaria, cambio climático y globalización como factores de riesgo para el sector. Entre ellas está realizar un análisis de riesgo de las explotaciones, trabajar con los transportistas para reforzar la desinfección y las garantías en el transporte, o la creación de una comisión técnica con el sector para trabajar conjuntamente las medidas y hacer seguimiento. También se creará un espacio para que todas las administraciones acuerden las actuaciones necesarias, se revisarán las encuestas de bioseguridad anuales, los autoconsumos o estudiarán buenas prácticas usadas en otros países.

Canadá aplicará la regionalización para las exportaciones

Canadá informó ayer a las autoridades españolas que mantendrá las importaciones de cerdo procedentes de España, con restricciones a un radio de 20 kilómetros alrededor del foco originado en la provincia de Barcelona tras detectarse los casos de peste porcina africana (PPA). De esta forma, Canadá se une a países como China o Reino Unido, que habían confirmado que aceptaban la regionalización de las importaciones, como es el caso del país asiático, uno de los principales mercados para el porcino estatal, mientras que el mercado británico aplicará las mismas normas que la Unión Europea para salvar las exportaciones de porcino y se mantendrán “totalmente abiertos” a excepción del perímetro de los 20 kilómetros determinados por la propia UE. Las ventas al exterior del sector español alcanzaron en 2024 los 8.783 millones de euros, de los que unos 5.100 millones se generaron en los mercados comunitarios.