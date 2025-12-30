Hasta 76 mediadores en la campaña de la fruta

La campaña de recogida de fruta del próximo año en las comarcas del llano Lleida contará con hasta 76 mediadores contratados a través de ayudas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Este organismo de la Generalitat abrió ayer la convocatoria para solicitar subvenciones para este personal, que desarrolla su labor en municipios que multiplican su población en verano con la llegada de temporeros. Los mediadores colaboran en cuestiones como buscar alojamientos para trabajadores y garantizar la conviviencia.

La convocatoria para el próximo año permite la contratación de hasta seis mediadores más que en la campaña de 2025, cuando el máximo fue de 70, y el SOC otorgará hasta un máximo de 1,5 millones de euros en subvenciones con esta finalidad a los ayuntamientos y consells comarcals. Podrán acogerse a estas ayudas un total de 16 municipios del llano de Lleida, así como los entes comarcals del Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Urgell y la Noguera (ver claves).

La convocatoria para que los municipios soliciten estas subvenciones llega casi medio año antes del inicio de la próxima campaña. Es la segunda vez que se abre con tanta antelación, y se hace así para evitar retrasos en la concesión de ayudas que lastraron las contrataciones en temporadas anteriores, una situación que provocó quejas entre los municipios afectados.

Hasta el 9 de febrero

El plazo para que ayuntamientos y consells pidan las subvenciones para contratar mediadores comenzará el día 12 de enero y concluirá el 9 de febrero, según establece el texto de la convocatoria, publicado ayer. Las ayudas incluyen también cursos de formación para las personas que ejercerán como mediadoras.