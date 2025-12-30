La Sindicatura de Comptes detecta fraccionamiento de contratos de 2023 en el Institut Català del Vi

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes ha emitido un informa relativo al Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) correspondiente al ejercicio 2023 en el que detecta fraccionamiento de contratos, irregularidades en la relación de puestos de trabajo y falta de transparencia.

El informe, consultado por Europa Press y presentado por la síndica Llum Rodríguez como ponente, incluye la revisión de los aspectos legales y económicos relacionados con las cuentas anuales, la contratación administrativa, el personal o la transparencia, entre otras cuestiones.

La entidad detecta errores en el registro de las transferencias de la Generalitat para financiar inversiones, así como la carencia de un inventario de bienes materiales.

En cuanto a la contratación, en los contratos menores revisados se han detectado incidencias relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles, dando como resultado la "elusión de los requisitos de publicidad o de los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido".

Por este motivo, constituyen "un fraccionamiento indebido del contrato y un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.2 de la Ley de contratos del sector público".

Se ha detectado que en 2 expedientes menores se facturó por un importe superior en más del 50% al importe de adjudicación, contrariamente a lo establece la normativa.

La relación de puestos de trabajo publicada presenta carencias en los complementos de destino y especifico del personal funcionario y en el complemento de grupo del personal laboral, y en 3 puestos de trabajo provistos mediante comisión de servicios, "en el expediente no quedaban justificadas las razones de urgencia por las que se consideraba necesaria la comisión".

Además, a 31 de diciembre de 2023, 3 casos superaban la duración de 2 años legalmente prevista para este tipo de situación administrativa.

El Incavi no disponía de portal de la transparencia propio y no publicó toda la información requerida por la normativa de transparencia.

El informe incluye 4 recomendaciones que la Sindicatura considera oportunas como resultado del trabajo de fiscalización sobre el Incavi.

Asimismo, la Sindicatura de Comptes ha emitido el informe relativo a la situación del puesto de trabajo de Secretaría e Intervención y cobertura de su función en municipios de menos de 1.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2022.

El informe, presentado por el síndico Manel Rodríguez como ponente, ha analizado los 482 municipios con una población de menos de 1.000 habitantes que ese año representaban un 51% del total de municipios catalanes y un 2,5% de su población.

También se ha incluido en el ámbito subjetivo la Dirección General de Administración Local (DGAL) por la función que tiene asignada de impulsar la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional (FHN).

De los 482 municipios sujetos a la fiscalización, respondieron el requerimiento de información 477 y, por el hecho de que algunos de estos se agruparon para mantener en común el puesto de trabajo, el número de puestos de trabajo de Secretaría/Intervención fue de 392.

Entre las conclusiones, indica que de los 392 puestos de trabajo, "tan solo 37 disponían del nombramiento definitivo de un FHN", cifra que representa poco más de un 9% del total de puestos, y respecto al resto, 245 estaban vacantes y 110 eran municipios que habían sido eximidos de crear o mantener el puesto de trabajo; representan un 63% y un 28% del total, respectivamente.

En un 92% de los casos se trataba de nombramientos de carácter no definitivo, "cifra que evidencia un déficit de FHN en los municipios de menos de 1.000 habitantes", siendo las demarcaciones de Tarragona y Lleida las más destacadas, pues un 2% y un 4% de los municipios tenían el puesto cubierto con un FHN con nombramiento definitivo.

Asimismo, 207 puestos de trabajo se cubrieron con personal accidental e interino, pese a que estas formas de cobertura deberían tener carácter residual: representan el 53% de los casos.

Además, 83 de los 199 puestos de trabajo --43 con personal accidental y 40 con personal interino-- eran nombramientos anteriores a 2017, "lo que contradice el carácter temporal que deberían tener este tipo de nombramientos".

La Sindicatura ha formulado 20 recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos, a los ayuntamientos, a los entes supramunicipales y a la DGAL para mejorar la situación en la que se encuentran los municipios pequeños por falta de personal necesario para efectuar las funciones de Secretaría/Intervención "fundamentales para el buen funcionamiento de las entidades locales".