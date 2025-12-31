El Govern convoca las elecciones agrarias para el 27 de febrero

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha convocado para el 27 de febrero las Elecciones Agrarias, que tienen que determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Catalunya y consolidar la participación del sector en los órganos de consulta e interlocución con el Govern, según ha informado en un comunicado. La secretaria general del Departamento, Cristina Massot, ha destacado que "las elecciones agrarias son la vía para dar voz al conjunto del sector agrario catalán y para asegurar que las decisiones que se toman cuenten con una representación legítima y fiel a la realidad del territorio". La fecha de las elecciones se acordó en la Mesa Agraria del 14 de julio.

La campaña electoral durará quince días naturales: se iniciará a las 0.00 horas del 11 de febrero y acabará a las 24.00 horas del 26 de febrero de 2026.

La jornada de votación será el 27 de febrero entre las 9.00 h y las 19.00 h, en las mesas electorales distribuidas por todo el país.

El censo electoral se publicará el 20 de enero, mientras que el plazo para presentar candidaturas estará abierto entre el 2 y el 12 de enero.

La proclamación oficial de las candidaturas admitidas y no admitidas se hará el 19 de enero.

Los electores podrán votar de manera presencial a la mesa electoral correspondiente o bien mediante el voto por correo, que se tendrá que pedir personalmente en las oficinas comarcales del Departamento de Agricultura entre el 26 de enero y el 5 de febrero. El envío del voto se tendrá que hacer a través de las oficinas de Correos hasta el 26 de febrero. Massot ha hecho un llamamiento a la participación subrayando que como más alta sea "más fuerte y representativa será la voz del sector agrario en los espacios de decisión".

Subvenciones y límite de gastos electorales

La convocatoria prevé una dotación máxima de 318.547 euros en subvenciones para las organizaciones, coaliciones y agrupaciones independientes que contribuyan a las elecciones, que se distribuirán en función del porcentaje de votos, válidos obtenidos, siempre que este sea igual o superior al 3%. El límite de gastos electorales para cada candidatura se ha fijado en 238.910 euros.

El Departamento también podrá conceder anticipos a las organizaciones que hayan obtenido representación en las últimas elecciones en cámaras agrarias.