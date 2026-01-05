Anuncian 18 jabalíes más muertos por PPA en Cerdanyola y ya son 47 en total

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmado este lunes la detección de 18 jabalíes adicionales muertos por peste porcina africana (PPA) dentro del foco de Cerdanyola, elevando el recuento total a 47 animales. Este incremento significativo de casos se anunció desde Lleida, donde Ordeig detalló que estos últimos positivos se han acumulado durante los últimos doce días de diciembre y principios de enero. A pesar de los nuevos hallazgos, los radios operativos establecidos y el despliegue de aproximadamente 200 personas permanecen inalterados. Hasta ahora se han analizado 621 jabalíes.

Por otra parte, el conseller ha adelantado que este miércoles se convocará la primera reunión de la 'Taula del Senglar' para definir la estrategia para contener la población de estos animales en el país. El encuentro se celebrará en el Palau de la Generalitat y lo encabezará el presidente, Salvador Illa.

Ordeig ha apuntado que la detección de estos 18 animales muertos por PPA ha sido gracias a la incorporación en el dispositivo de los equipos caninos del Cuerpo de Agentes Rurales, el cual ha permitido rastrear torrentes y otras zonas de difícil acceso de los municipios de Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès. Según el Govern, se trata de animales muertos con posterioridad a la detección de los primeros positivos en la zona.

El conseller ha detallado que la mayoría de los 621 jabalíes analizados corresponden al radio de 20 kilómetros del foco de Cerdanyola. El índice de positivos es del 8% del total. Ordeig ha valorado que, hasta el momento, se han cumplido los objetivos de contener el foco en el primer radio de 6 kilómetros, la apertura de mercados, descartar positivos en las 55 granjas del foco y seguir avanzando en la investigación sobre el origen del virus.

En este sentido, Ordeig ha indicado que "quedan dos muestras pendientes de analizar que, seguramente, las tendremos la semana que viene". Además, ha recordado que el Govern ha abierto un expediente informativo y ha trasladado al Ministerio toda la información disponible sobre la secuenciación de los positivos, con el objetivo de analizar el origen, en coordinación con los laboratorios de referencia europeos. Además, ha subrayado que este trabajo se hace en colaboración con los Mossos y la Guardia Civil, dentro de la investigación judicial.

Dentro del radio de 6 kilómetros, el Departamento de Agricultura mantiene activado el grupo de expertos y avanzará la convocatoria de la 'Taula del Senglar', que se reunirá este miércoles en el Palau de la Generalitat. El presidente Isla encabezará un encuentro en que también participarán representantes del Ministerio, entidades, administraciones y otros actores implicados. La reunión servirá para reforzar la coordinación, definir objetivos comunes y acordar nuevas acciones de gestión y control de esta especie.

La alerta sanitaria por gripe aviar podría levantarse el 3 de febrero

Con respecto a la influenza aviar, Ordeig ha manifestado que se ha actuado con rapidez y eficacia ante el foco detectado en una granja del Urgell. Así, ha indicado que el sacrificio de las 230.000 gallinas de la explotación se completó el 1 de enero y los trabajos de limpieza y desinfección el día 2, momento a partir del cual se ha iniciado el cómputo de 30 días del periodo de control y vigilancia.

El conseller ha señalado que durante este tiempo se mantendrán todas las medidas de seguimiento previstas. Hasta ahora no se han detectado nuevos positivos en otras explotaciones y, si todo continúa así, la alerta sanitaria por gripe aviar se prevé levantar el 3 de febrero en el radio de 10 kilómetros, donde se siguen haciendo pruebas y que incluye 58 explotaciones.

Además, Òscar Ordeig ha indicado que el Departamento de Salud hace seguimiento de los trabajadores de la granja afectada para descartar cualquier tipo de transmisión o afectación por gripe aviar. Hasta ahora, ha indicado, la situación es de "normalidad".

"Preocupación" por los focos de dermatosis nodular contagiosa en Francia

Con respecto a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), Ordeig ha recordado que el 26 de diciembre ya se levantaron las restricciones del foco de Cassà de la Selva y que el 8 de enero se levantarán las del radio de Castelló d'Empúries. Sin embargo, ha recordado que se siguen aplicando restricciones por los casos detectados en Francia y ha admitido que "estamos preocupados por la situación al país vecino". El Govern, ha dicho, continúa con la vacunación y un refuerzo de las medidas de bioseguridad, controles e inspecciones.

Con respecto a las compensaciones económicas, el conseller ha detallado que, antes de finales de año, el Departamento de Agricultura ya abonó 4,8 millones de euros en indemnizaciones por los vaciados sanitarios obligatorios y que prevé finalizar el pago de los 1,5 millones restantes antes del 15 de enero.