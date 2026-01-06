Los casos de jabalíes muertos por PPA en Cerdanyola aumentan a 47

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer la detección de peste porcina africana (PPA) en los cadáveres de 18 jabalíes dentro del foco de Cerdanyola y que el número total asciende a 47. Ordeig detalló que estos positivos se han acumulado durante los últimos 12 días, y que no se modifican los radios de seguridad establecidos ni el operativo, formado por unas doscientas personas.

Detalló que hasta la fecha se han analizado 621 jabalíes muertos, la mayoría dentro del radio de seguridad de 20 kilómetros en torno al foco de Cerdanyola. Ordeig valoró que, hasta el momento, se han cumplido los objetivos de contener el foco en el primer radio de 6 kilómetros, la apertura de mercados, descartar positivos en las 55 granjas entorno al foco y seguir avanzando al averiguar el origen del virus. En este sentido, indicó que “quedan dos muestras pendientes de analizar que, seguramente, las tendremos la próxima semana”.

Además, recordó que el Govern ha abierto un expediente informativo y ha trasladado al ministerio de Agricultura toda la información disponible sobre la secuenciación de los positivos, con el objetivo de analizar su origen, en coordinación con los laboratorios de referencia europeos.

Por otra parte, Ordeig anunció que la primera reunión de la mesa del jabalí se celebrará mañana en el Palau de la Generalitat, que encabezará el president de la Generalitat, Salvador Illa, para coordinar el control de este animal salvaje.

En cuanto al foco detectado de gripe aviar en Bellpuig, el conseller indicó que el sacrificio de las 230.000 gallinas ponedoras de la granja afectada se completó el jueves y los trabajos de limpieza y desinfección acabaron el sábado, momento a partir del cual se ha iniciado el cómputo de 30 días del período de control y vigilancia.

En cuanto a la dermatosis nodular contagiosa, Ordeig recordó que el 26 de diciembre ya se levantaron las restricciones del foco de Cassà de la Selva y que el jueves se levantarán las de Castelló d’Empúries. Sin embargo, recordó que se siguen aplicando por los casos hallados en Francia y admitió que “estamos preocupados por la situación en el país vecino”.