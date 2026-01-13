Ganaderos del Pallars piden agilizar los permisos para cazar de noche

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Ganaderos del Pallars reclaman a la Generalitat una mayor flexibilidad en los permisos de caza nocturna como medida urgente para reducir los daños provocados por la fauna salvaje en sus explotaciones. Los productores, afectados especialmente por jabalíes, corzos y gamos, denuncian que las restricciones actuales impiden actuar con eficacia cuando los animales invades sus prados y cercados. Daniel Ricou y Gerard Cardona, dos ganaderos del Pallars, han completado una formación especializada para capacitar a cazadores en la captura segura y eficiente de fauna cinegética. Ricou aseguró haber sufrido pérdidas superiores a los 5.000 euros en 2024 por los destrozos ocasionados por estos animales. Ambos defienden la necesidad de facilitar la obtención de permisos nocturnos y permitir el uso de silenciadores, así como abatir ejemplares machos que no puedan clasificarse como trofeos.

Actualmente, los titulares de explotaciones deben solicitar autorización previa cada vez que detectan daños, y solo pueden actuar en fincas indicadas. Esta rigidez, explican, les impide intervenir si los animales cruzan a parcelas colindantes, aunque continúen los perjuicios. Los ganaderos también piden ampliar los periodos de actuación, especialmente durante los fines de semana y verano, cuando la actividad animal es mayor. Además de las pérdidas económicas, alertan de los riesgos sanitarios vinculados al exceso de fauna, como la tuberculosis, y del incremento de accidentes de tráfico. Reclaman agilizar procedimientos y reforzar la coordinación de cazadores para un control más efectivo.