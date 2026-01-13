Los agricultores levantan los cortes de carretera tras reunirse con Illa

Los representantes de Revolta Pagesa a su salidade la reunión con Illa en el Palau de la generalitat. - JORDI BATALLER/ACN

Los agricultores catalanes, que desde el pasado jueves han realizado movilizaciones y cortes de vías a lo largo del territorio contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, decidieron ayer levantar los cortes en la AP-7 en el Alt Empordà. Así lo decidieron los payeses, tras la reunión que mantuvieron representantes de Revolta Pagesa con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en el Palau de la Generalitat.

Según el representante de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, en la reunión se alcanzó un acuerdo para dotar “más dinero y más controles” sobre los productos en supermercados para combatir los posibles efectos que tenga en el sector el acuerdo UE-Mercosur.

La materialización de este incremento aún no está cerrada, así como el origen de los fondos, detalles que se determinarán en diferentes mesas de trabajo que se celebren a partir de ahora, la primera de ellas en tres semanas, confirmó Aguilera, “para ir punto a punto”.

“Salimos satisfechos porque Illa ha hecho suyos los compromisos de Ordeig con el sector”, afirmó Aguilera. “Y, a partir de ahora, empezaremos las mesas de trabajo y el seguimiento directo por la dotación de recursos al sector y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur”, dijo.

Junto a este mayor presupuesto para el departamento, el Govern también se ha comprometido en trabajar para equiparar el impuesto del hidrocarburo con el que tienen los pescadores y más dotación en los controles de supermercados y auditoras de productos para “asegurar que los productos que vienen de fuera de Catalunya tengan una sanidad que todos los consumidores se merecen”.

Por su parte, Illa afirmó que la defensa del sector agrario es “uno de los ejes prioritarios” del Govern de la Generalitat y aclaró que el conseller Ordeig habla en nombre del Executiu, en sus palabras. “Quiero dejarlo claro: el conseller Ordeig habla en nombre del Govern. Y los compromisos de Ordeig son los del Govern y, en particular, los del president”, subrayó.

Al cierre de esta edición, el sector había levantado todos los bloqueos tras acordarlo los piquetes en asamblea en los diferentes tramos cortados.

Las protestas agrarias por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) también se fueron atenuando en Galicia y País Vasco.