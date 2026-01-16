Agricultura abona los 1,5 millones pendientes por la dermatosis nodular

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Govern hizo efectivo ayer el pago de 1,5 millones de euros que quedaban pendientes de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), según informó el departamento de Agricultura, que dirige Òscar Ordeig. Las indemnizaciones corresponden a los vaciados sanitarios obligatorios que tuvieron que llevarse a cabo en las explotaciones incluidas dentro de los radios de Cassà de la Selva y Castelló d’Empúries para contener el foco de la enfermedad y garantizar la sanidad animal. Con este nuevo pago, el Govern ya ha abonado la totalidad de las indemnizaciones pendientes, correspondientes a 4 de las 17 explotaciones afectadas, sumando un total de 6,3 millones si se incluyen los 4,8 millones pagados a las otras 13 explotaciones en diciembre de 2025. Así lo informó la conselleria coincidiendo con la visita a varias instalaciones del Alt Urgell por parte de Òscar Ordeig.

Junts, contra Mercosur

Por otra parte, el portavoz de Agricultura de Junts en el Congreso, Isidre Gavín, rechazó ayer el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al tiempo que pidió la comparecencia en el Congreso de los ministros de Agricultura, Sanidad y Consumo para dar explicaciones al respecto.