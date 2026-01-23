Se levantan las restricciones aplicadas en 79 municipios catalanes por los focos de dermatosis nodular en Francia

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este viernes en rueda de prensa en la sede de la conselleria en Lleida.Roger Segura / ACN

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha informado que este viernes se levantan las restricciones aplicadas en 79 municipios catalanes por los focos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Francia, con lo cual 1.079 explotaciones de vacuno de esta zona podrán volver a mover animales. "Tenemos una barrera natural con montañas, frío y nieve, y no se entendía que tuviéramos que pagar los platos rotos del país vecino con unos radios tan grandes y más cuando nosotros tenemos todas las granjas vacunadas", ha valorado Ordeig desde Lleida. El conseller ha explicado que la decisión se ha adoptado después "de intensas y largas negociaciones" entre la Comisión Europea, el Ministerio y el Departamento de Agricultura, y "muy de la mano de todo el sector".

La decisión la adoptó este jueves el Comité de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Unión Europea, a partir de un análisis de riesgo favorable, que tiene en cuenta la falta de nuevos focos recientes y la elevada cobertura de la vacunación, según ha detallado el Ministerio de Agricultura. De hecho, el último foco de dermatosis en Francia se confirmó el 2 de enero y, en las comarcas gerundenses, el 7 de enero.

Ordeig ha detallado que a partir de este viernes los ganaderos recibirán una notificación informando del levantamiento de las restricciones, una demanda que compartían con el sector y con las organizaciones agrarias porque este era "un motivo de angustia y de sufrimiento económico muy importante". Según el conseller, este cambio supone aplicar "un criterio más justo", dado que "Catalunya es la zona más segura de dermatosis nodular".

Continúan las restricciones en 165 municipios hasta el 26 de febrero

A pesar de todo, el conseller ha recordado que se mantienen las restricciones por el último foco de dermatosis, el de Capmany, en 165 municipios, donde hay 1.065 explotaciones. Si todo va bien y no afloran nuevos positivos, esta medida podría levantarse el 26 de febrero. Mientras tanto, sin embargo, Ordeig ha indicado que se está negociando una solución con el Ministerio y con la Comisión Europea para articular ayudas o flexibilizar el movimiento de animales en la zona.

El conseller de Agricultura ha recordado que el índice de vacunación en los radios afectados por positivos es del 99% y que ahora se está dando un repaso de todos los animales para que no quede ninguno sin vacunar. Además, Ordeig ha informado que antes del 31 de enero es "obligatorio" que el 100% de los animales estén vacunados y, en caso contrario, se abrirán expedientes sancionadores. "Si corresponde iremos con los Mossos d'Esquadra a vacunar con los veterinarios", ha lanzado al titular de Agricultura.

Además, Ordeig ha recordado que el 15 de enero ya se completó el pago de las indemnizaciones por los vaciados sanitarios a los ganaderos de las explotaciones afectadas, por un importe de 6,3 millones de euros.

Los positivos por peste porcina africana ya son 85

Por otra parte, el conseller ha explicado que se han confirmado 21 nuevos jabalíes positivos de peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 6 kilómetros de Cerdanyola, con lo cual no se modifican radios y se mantienen los operativos como hasta ahora. Estos 21 nuevos positivos se han ido confirmando durante los últimos siete días, según Ordeig, que ha añadido que el número total de casos ya es de 85.

El conseller de Ordeig ha explicado que, a propuesta del comité de expertos, en los próximos días se presentará una propuesta para levantar las restricciones de las personas en el medio natural en el radio de 6 a 20 kilómetros. A partir de ahora, el Departamento ha informado que hará una actualización semanal de los casos detectados de peste porcina africana.

Las restricciones por la gripe aviar se levantarán el 11 de febrero

En relación con los dos focos de gripe aviar detectados en el llano de Lleida, el Departamento de Agricultura ha informado que, si no se detecta ningún nuevo foco en los próximos días, está previsto que las restricciones vigentes se levanten el 11 de febrero. Hasta entonces, se mantendrán las medidas de vigilancia y prevención correspondientes.