Cuánto gana cada productor por cerdo, desde la crisis de la peste porcina africana en Cataluña

La crisis de la peste porcina africana ha provocado una drástica caída en las cotizaciones del cerdo de engorde, situando el precio por kilo vivo en sólo un euro. Esta situación genera unas pérdidas mínimas de 36 euros por cada animal sacrificado para los productores catalanes, una cifra que, según varias fuentes del sector, podría ser incluso superior si se suman los costes de transporte en el matadero y las posibles rebajas aplicadas. La viabilidad de muchas explotaciones porcinas en Cataluña se enfrenta a un escenario económico muy complejo.

Esta bajada de precios ha estado constando desde finales del año pasado. Mientras que a principios de julio de 2025 la cotización del cerdo vive se situaba en 1,815 euros por kilo, desde noviembre se ha hundido hasta el euro actual. Esta reducción de casi el 45% en pocos meses, confirmada por las cotizaciones de Mercolleida, es la principal causa de las pérdidas de 36 euros por animal que afrontan los productores, sin contar todavía con los costes adicionales que pueden incrementar esta cifra.

Impacto económico en Lleida y Cataluña

La provincia de Lleida, que concentra el 42% de las granjas de porcino de Cataluña con un total de 2.795 explotaciones, es una de las zonas más afectadas por esta crisis. Según datos de Unió de Pagesos (UP), el sector leridano ya ha perdido unos 48 millones de euros. Les previsiones para este 2026 son alarmantes: si las cotizaciones no experimentan una recuperación positiva, los números rojos podrían llegar a los 370 millones de euros, evidenciando las graves consecuencias para el primer sector agrario de la demarcación.

Crisis en nivel estatal y foco de peste

La problemática no se limita a Cataluña. A escala estatal, la situación actual del mercado porcino podría generar pérdidas de hasta 2.000 millones de euros para el conjunto del sector español. Hasta el momento, se han localizado 103 jabalíes muertos con peste porcina africana en la zona inicial de seis kilómetros en torno a Collserola.