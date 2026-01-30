La Generalitat levanta las restricciones por| la peste porcina en 73 municipios y cierra Collserola por la noche

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Generalitat ha decidido levantar las restricciones para contener el brote de peste porcina africana (PPA) en los 73 municipios situados en el perímetro de entre los 6 y los 20 kilómetros desde el origen del brote. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que ha explicado que Collserola quedará desde este viernes cerrado por las noches para intensificar las capturas y averiguar si el brote ha entrado en el parque natural, una medida que afecta a nueve municipios. Asimismo, de seis de la mañana a diez de la noche se limita el acceso y las actividades en grupos de más de diez personas. Hasta el momento, los 103 jabalíes muertos por la enfermedad se han encontrado dentro de la zona de alta riesgo, donde se mantienen todas las restricciones.

Así, el conseller ha explicado que las restricciones se dividen en tres zonas. La primera es la de bajo riesgo, donde hay 73 municipios y a partir de ahora se permite de nuevo el acceso al medio natural tanto de personas como de animales domésticos, siempre que estos vayan atados. También se reanudan las actividades deportivas, educativas y de ocio, incluidas las organizadas en grupo, así como los trabajos agrícolas y forestales y el pasturaje, con la condición de que el rebaño no salga del perímetro autorizado.

El gobierno también autoriza el acceso a actividades económicas ubicadas en el medio natural, como explotaciones agrícolas y ganaderas, restaurantes, escuelas, hípicas y centros deportivos, así como a los huertos urbanos. Las zonas de picnic y los aparcamientos no tendrán que estar cerrados, aunque se pide extremar las precauciones para evitar el acceso de la comida a los jabalíes y garantizar la limpieza diaria de los puntos de recogida de basura.

Asimismo, la resolución publicada este viernes en el DOGC también da luz verde a los cazadores para hacer batidas en la zona de 6 a 20 kilómetros, aunque con una premisas concretas, para poder intensificar las capturas. “Ya lo hemos pactado con ellos y nos va muy bien”, ha dicho Ordeig.

La zona de alto riesgo

La segunda zona es la de alto riesgo, donde hay 12 municipios. Aquí se mantienen las restricciones como hasta el momento, prohibiendo la entrada en el medio natural de manera individual o en grupo. En este perímetro de los 0 a los 6 kilómetros es donde se han encontrado el centenar de jabalíes muertos contagiados. Según el conseller, el IRTA CReSA ha analizado 980 muestras de jabalíes o restos que se han encontrado de animales muertos, de los cuales un 10% sueño los positivos.

Además, Ordeig ha dicho que en estos momentos hay unos 200 jabalíes vivos que esperan capturar en las “próximas semanas” y que semanalmente se cazan unos 2.000.

“También hemos introducido la prohibición de alimentar a los jabalíes, cosa que parecería obvia pero lo hemos tenido que hacer, y también la prohibición de no manipular ni retirar elementos de contención de control biológico que están utilizando los expertos”, ha concretado Ordeig.

¿Y qué pasa en Collserola ?

La tercera zona delimitada por el Govern esta nueva resolución es el parque natural de Collserola, que abarca seis municipios de la zona de bajo riesgo y tres de la zona de alto riesgo (Sant Cugat, Montcada i Reixac y Cerdanyola).

Las nuevas restricciones señalan que entre las diez de la noche y las seis de la mañana queda prohibido el acceso al medio natural y que de seis de la mañana en diez de la noche se limita el acceso y las actividades en grupos de más de diez personas para evitar aglomeraciones, permiten las actividades individuales y en grupos reducidos. Estas medidas no afectan al acceso a las viviendas ni a las actividades que se desarrollen en espacios cerrados.

Así, en los tres municipios de la zona de alto riesgo no se podrá entrar en el parque natural ni de día ni de noche, mientras que en los otros seis municipios se podrá acceder de día, pero no de noche.