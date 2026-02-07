Permitida la aplicación excepcional de un producto biológico contra el fuego bacteriano en perales y manzanos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura ha autorizado la aplicación excepcional de un producto biológico para combatir la enfermedad del fuego bacteriano en perales y manzanos, según han informado al Departamento de Agricultura y Afrucat.

El fitosanitario, a base de bacteriófagos, se ha autorizado en Catalunya, Aragón y la Rioja por un periodo entre el 15 de marzo y el 12 de julio. La resolución de autorización establece las condiciones de dosis, número de aplicaciones, volúmenes y plazos de seguridad, entre otros, que se tienen que cumplir en su aplicación.

El producto se encuentra actualmente en fase de registro en la Unión Europea, con el objetivo de disponer de una herramienta adicional para el control del fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en los cultivos de peral y manzano.

"Esta autorización puede ayudar a la supervivencia de muchas plantaciones", ha anunciado la directora general de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, Rosa Altisent, que ha recordado la "fuerte afectación" por fuego bacteriano en la campaña del año 2025, la grave preocupación por los daños ocasionados y la dificultad de su control. "El Gobierno sigue trabajando para garantizar las herramientas en el sector frutícola para mejorar en sanidad vegetal y reafirmarnos como un país productor de referencia", ha asegurado Altisent.

Por su lado, el director general de Afrucat, Manel Simon, ha recordado que el fuego bacteriano es una enfermedad que afecta principalmente a los fruteros de semilla causante la necrosis del árbol. "Se contagia rápidamente y puede llegar a provocar el arranque de la plantación entera", ha avisado Simon.

"Actualmente, sólo podemos luchar contra el fuego bacteriano con técnicas culturales, cortando las ramas afectadas y quemándolas", ha recalcado el director general de Afrucat, que igualmente ha celebrado la autorización excepcional de este producto biológico. Afrucat, que actualmente preside el comité de semilla de FEPEX, y el Departamento de Agricultura iniciaron una ronda de contactos con los representantes del sector y los gobiernos de la Rioja, Aragón y Navarra para construir un frente común y trasladar esta propuesta ante el Ministerio.

El resultado desencadenó la petición coordinada de todos los gobiernos autonómicos de las zonas afectadas, que se ha resuelto favorablemente con esta autorización excepcional anunciada por el Ministerio de Agricultura.