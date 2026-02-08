JARC alerta de la situación límite de los productores de cereales por las lluvias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) alerta de la situación límite que viven los productores de cereales y cultivos herbáceos por las lluvias, que este enero han cuadruplicado las cifras habituales y convierten este invierno en el más lluvioso en 50 años.

En este contexto, la entidad afirma que es imposible cumplir los compromisos de la Política Agrícola Común (PAC), ya que no pueden acceder a los campos para trabajar, ni acabar los maíces de segunda cosecha ni sembrar los cereales de invierno.

Ante el riesgo de perder las ayudas de la PAC o recibir penalizaciones, JARC ha pedido a la conselleria de Agricultura que se aplique la excepcionalidad prevista en la normativa por casos de fuerza mayor. Esta excepción permitiría aplicar flexibilización a los compromisos afectados por el fuerte exceso de lluvia, con el objetivo de evitar penalizaciones injustas provocadas por una climatología totalmente excepcional.

Además, quieren garantizar que ningún productor pierda las ayudas esenciales por causas meteorológicas inevitables y ofrecer más seguridad económica y estabilidad a las explotaciones, muy afectadas por el incremento de costes y la incertidumbre en los mercados. "La PAC tiene que ser realista, flexible y adaptada en el terreno. Y hoy el terreno es impracticable", afirma JARC.