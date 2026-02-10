Unos 150 agricultores catalanes, 50 des de Lleida, van hacia Madrid para protestar contra Mercosur y la PAC

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Unos 150 de agricultores catalanes, 50 de los cuales desde Lleida, han empezado este martes una marcha hacia Madrid para añadirse a la manifestación que se hará mañana en contra de la Política Agraria Comuna (PAC) y el acuerdo con el Mecosur. Desde Girona han sido una treintena los agricultores que han salido, acompañados de dos tractores y, si todo va según lo previsto, se encontrarán con el resto en Lleida. Desde Unió de Pagesos (UP) señalan que el tratado de libre comercio con el Mercosur es "la gota que ha colmado el vaso" y reivindican la pequeña y mediana payesía. "Es muy fácil que se pongan en la boca palabras como relevo generacional, pero si este campesinado no es fuerte, eso no es posible", remarca la coordinadora nacional de UP en Girona, Raquel Serrat.

La Eurocámara aprueba un mecanismo para suspender temporalmente partes del Mercosur si perjudica el sector agroalimentario

El Parlamento Europeo han aprobado este martes un mecanismo para suspender temporalmente partes del acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur si se detecta un aumento de importaciones que perjudica el sector agroalimentario europeo. Las llamadas “salvaguardas” de Bruselas buscan dar más seguridad a los agricultores y ganaderos. Este mecanismo de protección se aplicará una vez entre en vigor el acuerdo comercial provisional, y continuará vigente una vez esté en vigor todo el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Los dos documentos se han firmado, pero todavía están pendientes de ratificación.