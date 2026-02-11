La Eurocámara aprueba las salvaguardas de Mercosur

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pleno del Parlamento Europeo dio ayer luz verde a las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, un pacto –paralizado y llevado ante la Justicia europea por la Eurocámara– que podrá entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses si así lo decide la Comisión Europea tras lograr la firma el pasado enero.

Estas medidas están destinadas a proteger a los agricultores europeos frente a una entrada superior a lo previsto de productos latinoamericanos, y permitirán intervenir a Bruselas en caso de subidas de importaciones o caídas de precios en el mercado europeo de productos especialmente sensibles –la carne de ternera, el pollo, los huevos, el azúcar o los cítricos–.

Las cláusulas se activarían en un plazo de 21 días si las importaciones de esos productos superan el 5% de la media anual de los tres años precedentes o si los precios de esos mismos productos europeos lo hacen más del 5%. Esto supone un endurecimiento frente a la propuesta original de la Comisión Europea –entre un 8% y un 10%–, con el objetivo de satisfacer las demandas de Italia. Bruselas deberá presentar al menos un informe cada seis meses ante la Eurocámara sobre el impacto de las importaciones de productos sensibles y podrá suspender temporalmente las ventajas de los productos sudamericanos si estima que se está produciendo un daño a los productores europeos.

“El acuerdo con la India puede ser bueno para el ovino leridano”

Asaja cargó ayer contra la nueva PAC, el acuerdo con Mercosur y el aumento de los costes laborales, en una jornada celebrada en la sede de la Coell en Lleida. El director de su oficina en Bruselas, José María Castilla, denunció que los paquetes de más financiación para la PAC son “insuficientes” al “no tener en cuenta la inflación”, aunque valoró que el acuerdo comercial con la India, a diferencia de Mercosur, sí ha dejado fuera los sectores sensibles, ha impuesto contingentes arancelarios, y puede ser beneficioso para el sector ovino de Lleida. El secretario de Organización, Juan José Álvarez, pidió menos injerencias del Gobierno a nivel laboral, pero puso en valor haber logrado el contrato de 120 días para las campañas agrícolas, mientras que el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, afirmó que muchos trabajadores de la fruta de Lleida “repiten” porque los salarios “son de los más altos”.