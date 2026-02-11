Levantadas las restricciones por gripe aviar en granjas al no haber más casos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las restricciones por los brotes de gripe aviar en el Urgell y el Pla d'Urgell han quedado levantadas hoy al no haberse registrado ningún caso más 30 días después del último. Así lo confirmó ayer la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa, y lo consideró como “una buena noticia para el sector primario”.

El primer brote fue detectado a finales de diciembre en una granja de Bellpuig, en la que se tuvieron que sacrificar 230.000 gallinas ponedoras distribuidas en dos naves. El 9 de enero se declaró otro brote en Castellnou de Seana, a 3 kilómetros de la otra explotación, donde fueron sacrificados 9.000 animales. El departamento de Agricultura estableció una inmovilización de todas las granjas avícolas en un radio de 10 kilómetros alrededor del foco, modificado tras el segundo caso.

Treinta días después de la finalización de las operaciones de limpieza y desinfección preliminares de las explotaciones afectadas, las restricciones quedan sin efecto en los municipios de Linyola, la Fuliola, Tornabous, Sant Martí de Riucorb, Arbeca, Miralcamp, Mollerussa, el Poal, Vila-sana, Ivars d’Urgell, Barbens, Anglesola, Castellnou de Seana, Golmés, Bellpuig, Preixana y Bellvís. Tras las operaciones de desinfección finales, para verificar que no haya circulación viral, las explotaciones podrán restablecer su actividad con normalidad. El Govern, sin embargo, informó de que se mantiene la prohibición de criar aves de corral al aire libre y su presencia en espacios de concentraciones de aves (como ferias o exhibiciones).