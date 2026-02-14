Riba avisa de que el acuerdo UE-Mercosur será grave para el arroz, cítricos y pesca

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha advertido este sábado de que el pacto UE-Mercosur "afectará gravemente a los sectores del arroz y del cítrico, y también al pesquero" y ha añadido que estos sectores ya están perjudicados por otros acuerdos comerciales.

Lo ha dicho con motivo de su reunión entre ERC y Unió de Pagesos sobre el impacto del acuerdo con Mercosur, y también por su visita a la Exportadora d'Agris de Alcanar, informa ERC en un comunicado.

Riba considera que el acuerdo pone en riesgo la soberanía alimentaria de la UE, el futuro de los agricultores catalanes y la capacidad de defender un modelo productivo sostenible y justo.

"Decimos no a este Mercosur", ha dicho en nombre de ERC, y lo ha justificado alegando riesgos ambientales, socioeconómicos y democráticos, además de alegar que beneficia a las grandes corporaciones en detrimento del sector primario, los derechos humanos, el medio ambiente y el consumidor.

Frente al rechazo de ERC, ha criticado que "muchos otros partidos políticos dicen una cosa en el territorio sobre Mercosur y votan otra diferente en el PE".

Además, según ella, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, intenta reforzar al sector industrial a costa del sector primario.

Riba cree que Europa sí necesita acuerdos de libre comercio con otras regiones, pero "no es libre si no es justo para ambas partes; y claramente el acuerdo del Mercosur no lo es ni para nosotros ni tampoco para los países del Mercosur".

"Necesitamos acuerdos que ya funcionan en otras zonas del mundo, y que tienen en cuenta la estacionalidad de los productos", ha dicho, y ha puesto como ejemplo que no lleguen naranjas de otros lugares cuando es temporada de naranja en Catalunya.