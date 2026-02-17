Detectan un caso de PPA en Sant Feliu de Llobregat, fuera del radio inicial, que obliga a confinar más municipios en la zona de alto riesgo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Detectados siete nueve casos de peste porcina africana (PPA) en Cataluña, uno de los cuales a Sant Feliu de Llobregat, y, por lo tanto, fuera de la zona cero inicial de Cerdanyola del Vallès. El hallazgo hace que el municipio se incorpore a la zona de alto riesgo, de la misma manera que Molins de Rei y el Papiol y los doce municipios con restricciones desde el inicio del estallido de la PPA. Según ha informado al conseller de Agricultura, Òscar Odreig, la detección del nuevo caso obliga a ampliar las restricciones, también a un espacio delimitado del término municipal de Barcelona. La zona de la capital catalana afectada por las limitaciones de acceso al medio natural es Can Castellví, que está rodeado por Sant Feliu de Llobregat.

Con todo, el número de municipios que se encuentran, total o parcialmente, dentro de la zona de alto riesgo sube a 16: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat y Barcelona.

En estos municipios está prohibido acceder al medio natural y hacer actividades de manera individual o en grupo, sin embargo, sí que se puede acceder a las viviendas, desarrollar actividades económicas en espacios cerrados o ir a restantes o instalaciones deportivas.

“Hay un corredor natural desde la zona cero hacia esta zona de Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat y los expertos dicen que era una zona muy difícil de controlar”, ha explicado Ordieg, que ha asegurado que es “más fácil” contener el brote si avanza hacia el sur que hacia el norte.

En concreto, ha dicho que esperan que las grandes infraestructuras del entorno metropolitano y el mar los ayuden a frenar la expansión de la peste porcina. En concierto, se seguirá una estrategia de “doble cerrado” en el ámbito del Llobregat y el Besòs, así como en la B-23 y la A-2.

"Reducción drástica y urgente" de los jabalíes

Además, se quiere hacer una “reducción drástica y urgente” de la población de jabalíes en los primeros 20 kilómetros desde el inicio del brote. Para conseguirlo, Ordieg ha pedido movilizar todos los recursos y efectivos disponibles a Cataluña y fuera del territorio catalán. Por eso, se han puesto en contacto con el Ministerio y con el resto de comunidades autónomas para conseguir a más incineradoras móviles, trampas y unidades caninas. De hecho, el Gobierno ya ha hecho licitaciones de urgencia para adquirir trampas que permiten capturar varios animales al mismo tiempo.

Según ha explicado Ordeig, desde el 1 de enero de 2026 se han cazado 13.615 jabalíes por toda Cataluña, lo que representa “un nivel de capturas muy y muy importante”. “Es una carrera de fondo, si lo hacemos bien, saldremos antes, pero no será en pocas semanas”, ha defendido, a la vez que ha recordado que se han reabierto el 82% de los mercados.