El Govern busca superar el 50% de participación en las elecciones agrarias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, subrayó ayer que el Govern aspira a superar el 50% de participación en las próximas elecciones agrarias del 27 de febrero, con un censo total de 21.374 electores, 9.577 de Lleida, y 430 mesas electorales repartidas por el territorio, 156 en las comarcas leridanas.

Cristina Massot informó ayer del operativo de la jornada, en la que el Executiu busca revertir la baja movilización de 2021, marcada por la pandemia y que se quedó en un 35,82%, y “legitimar” la representatividad de las organizaciones en la Taula Agrària, órgano consultivo y de debate entre el sector y el Govern.

Estas elecciones agrarias cuentan con cinco candidaturas: UP, Jarc, Asaja, UPA y, como novedad, Assemblea Pagesa, con la ausencia de Revolta Pagesa, que ha decidido no presentarse y pedir el voto nulo.

Para incentivar la movilización de los 21.374 profesionales —conformado por 17.426 personas físicas y 3.948 jurídicas— llamados a las urnas, el departamento ha recuperado el formato presencial y el uso de la papeleta tradicional, tras un acuerdo alcanzado con el propio sector en la Mesa Agraria del pasado julio.

La jornada electoral contará con 430 puntos de votación distribuidos por todo el territorio catalán, de los que medio centenar se ubicarán en dependencias del departamento (oficinas comarcales o escuelas agrarias), mientras que el resto han sido facilitados por los ayuntamientos.

El proceso movilizará a cerca de 600 personas para garantizar el apoyo logístico durante la jornada y las urnas permanecerán abiertas desde las 9 hasta las 19 horas.