Investigación en Lleida del uso en granjas lácteas de los antibióticos

Agrotecnio y el Departamento de Derecho de la UdL impulsan un proyecto de investigación conjunto para analizar el impacto del marco político y normativo que promueve la reducción del uso de antibióticos en granjas de vacas lecheras de alta producción de la provincia de Lleida. El proyecto está liderado por las investigadoras Irina García-Ispierto, de Agrotecnio y la UdL, y Laura Salamero, investigadora de Agrotecnio y del departamento de Derecho de la UdL, y tiene una clara vocación interdisciplinaria. El objetivo es evaluar no solo si la reducción del uso de antibióticos es efectiva, sino también qué consecuencias tiene sobre la salud y el bienestar de los animales, sobre el ejercicio profesional veterinario y sobre la sostenibilidad económica de las explotaciones ganaderas. En este sentido, ponen el foco tanto en la salud animal como en las implicaciones prácticas y legales a las que se enfrentan los profesionales veterinarios y los productores.

La investigación parte de la hipótesis de que la implementación de normas que obligan a reducir el uso de antibióticos puede comportar cambios no deseados en las prácticas veterinarias. Estos podrían influir negativamente en la salud y el bienestar animal y, por extensión, en la salud pública, así como generar un impacto adverso en la viabilidad económica de las explotaciones.

Irina García-Ispierto explica que existen cuatro bloques de antibióticos: A de uso para humanos, B de uso renstringido, C de uso con cautela y D de utilización con prudencia. Los veterinarios se enfrentan a farragosos procesos burocráticos en la utilización de los antibióticos y “muchos afirman que pasan el 70% de su tiempo ante el ordenador en lugar de auscultando o tratando a los animales”. En muchos casos se apuesta por administrar antibióticos del grupo D cuando con otro el animal mejoraría más rápido, reduciendo trámites, y eso afecta al bienestar animal. Laura Salamero destaca que lo importante es que la normativa se adapte a la reducción y racionalización del uso de los antibióticos y apunta que hoy el legislador ha cargado a los veterinarios de burocracia. Explica que en estos momentos la normativa está en vías de modificación.