El olivar en regadío se ha cuadruplicado en Lleida desde 2005, pero aún domina el secano

El olivar de regadío gana terreno en Lleida, y se ha más que cuadruplicado desde el año 2005, pese a ello, sigue siendo minoritario y el secano sigue siendo la forma de cultivo más extendido en la provincia de Lleida. Así se desprende de los últimos datos de la conselleria de Agricultura, mientras desde el sector, capitaneado por la denominación de origen Les Garrigues se insiste en la necesidad de extender el riesgo para poder contar con una producción estable en las comarcas leridanas.

En concreto, Lleida cuenta con 36.701 hectáreas destinadas a los olivos y el grueso de ellas corresponde a fincas de secano, con 25.084 hectáreas. Esto supone que más del 68% de la superficie se encuentra en un sistema que depende de la meteorología y que ha sufrido en los últimos años cosechas pésimas debido a la sequía. Las otras 11.617 hectáreas son explotaciones con regadío y cada vez va ganando más terreno las fincas con sistemas intensivos en los que se maximixa la productividad.

En los últimos años, han crecido de forma especial este último tipo de fincas, pero no todo el territorio cuenta con disponibilidad de agua, por lo que el sector urge poder contar con más regadío. En 2005, apenas 2.726 hectáreas de Lleida tenían olivares con el agua garantizada. Diez años después, la cifra se había más que duplicado, hasta alcanzar las 6.808 hectáreas. Los últimos datos disponibles sitúan el riego en 11.617 hectáreas, lo que supone más que cuadruplicar el volumen de 2005, con un aumento del 326 por ciento.

Los datos de rendimientos dependen en función de las campañas, pero los datos de 2024 dejan claro que la productividad es muy diferente en función del sistema de trabajo. En secano se situó en 782 kilos de aceite por hectárea, mientras que en regadío llegó a 4.526, es decir, casi seis veces más. Estas diferencias previsiblemente no serán tan grandes esta campaña, teniendo en cuenta que hablamos de una campaña en el que la falta de precipitaciones golpeó al sector. El año pasado Lleida fue la provincia con mayo rendimiento en regadío, muy por delande te Terragona, que no alcanzó los 2.000 kilos por hectárea.

Producción

En esta campaña, que comenzó el pasado mes de noviembre, Lleida recupera un volumen importante de producción, aunque sin llegar a alcanzar todo su potencial. A la espera de conocer el balance final de recogida y molturación, la denominación de origen Les Garrigues confiaba en sacar al mercado unos 6 millones de kilos de aceite, tal y como explicó el presidente de la organización, Enric Dalmau.

Defiende la excelente calidad que tiene el producto que elaboran sus cooperativas y reclama apoyo para garantizar el futuro del sector. En este sentido, reivindica la necesidad de implementar el riego de apoyo en las explotaciones de olivos para garantizar que haya un relevo generacional en el campo y que los pueblos leridanos continúen vivos.

La denominación de origen protegida leridana reúne en la actualidad a 3.200 productores de 21 cooperativas de 27 municipios de Les Garrigues, el Urgell y el Segrià.