Catalunya crece en 2025 un 7,5% en exportaciones agroalimentarias

El conseller Òscar Ordeig dio a conocer los resultados de las exportaciones agroalimentarias en 2025. - ANDREA SALAZAR/ACN

Catalunya superó por primera vez los 16.900 millones de euros en exportaciones agroalimentarias en 2025, un 7,48% más en valor y un 7,95% más en volumen. “En un entorno extremadamente incierto, año de exportaciones agroalimentarias de récord histórico”, dijo en rueda de prensa el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

Pese al buen comportamiento global, el vino y los aceites vegetales sufrieron el impacto del primer año de los aranceles estadounidenses y retrocedieron un 6,39% y un 24,71%, respectivamente.

Por su parte, el sector cárnico pudo crecer un 2,14% en valor porque no notó el impacto de la peste porcina africana, que se detectó a finales de noviembre.

Así, Ordeig celebró que el escenario de incertidumbre internacional afectó a Catalunya “mucho menos” de lo esperado, y reivindicó que el territorio ha recuperado la primera posición exportadora agroalimentaria del Estado, concentrando el 21,88% del total.

El conseller también quiso sacar pecho de la “solidez estructural” del sector, ya que en 2025 se logró un nuevo récord de empresas exportadoras regulares, con 3.225 compañías –32 más que el año anterior– y 317 nuevas firmas incorporadas a la actividad internacional.

El crecimiento general de las exportaciones se sustentó principalmente en el sector fine food, es decir, el de los alimentos procesados, que se mantuvo como primer exportador con 6.381,78 millones y un aumento del 22,42% en valor. El sector cárnico, segunda pata exportadora con el 30,76% del total, registró un moderado crecimiento del 2,14% en valor pese al aumento del 6,88% en volumen. El porcino, que concentra cerca del 72% del sector, descendió un 1,10% condicionado por la política arancelaria china y por las restricciones asociadas a la PPA.

En cuanto a aceites vegetales, estos sufrieron una caída del 24,71% en valor y del 19,38% en volumen. En el caso del aceite de oliva, el descenso del valor alcanzó el 36,12% pese al aumento del volumen exportado. Por lo que respecta al vino, el sector redujo el valor exportado un 6,39% y el volumen un 9,28%. Pese al descenso, el precio medio creció un 3,19%.