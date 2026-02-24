Elecciones Agrarias 2026: así será el dispositivo de cobertura para este viernes 27 de febrero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha organizado un amplio dispositivo informativo para cubrir las Elecciones Agrarias 2026, que se celebrarán este viernes 27 de febrero. La jornada incluirá varias convocatorias para los medios de comunicación, con comparecencias del director de Serveis, del conseller y de la secretaria general para anunciar los resultados finales. El objetivo es facilitar el acceso a toda la información sobre un proceso electoral que determinará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en los principales órganos consultivos del sector primario catalán.

Les urnas abrirán a las 9.00 horas y permanecerán activas hasta las 19.00 horas de manera ininterrumpida. El Departament ha movilizado a un total de 600 personas entre personal propio y trabajadores municipales para garantizar el buen funcionamiento del proceso. La Oficina de Comunicación ofrecerá datos actualizados durante todo el día, con adelantos de participación previstos en las 12.30 y a las 16.30 horas, que se difundirán a través de la web oficial y de los canales de redes sociales.

El censo electoral publicado el pasado 5 de febrero suma un total de 21.374 electores, con un crecimiento de 764 personas con respecto a los comicios de 2021. De estos, 17.426 son personas físicas y 3.948 son personas jurídicas que ejercen actividades económicas agrícolas, ganaderas o forestales en Catalunya. Los servicios territoriales de Lleida concentran el número más elevado de electores, con 8.140 personas censadas, seguido de Cataluña Central con 2.635 y Gerona con 2.624.

Distribución territorial de las mesas de votación

Les 430 mesas electorales se han distribuido por comarcas según criterios de proximidad geográfica. Se ha establecido un tiempo máximo de 20 minutos por carretera entre el municipio de residencia del elector y la sede del punto de votación. Lleida concentra el mayor número de mesas con 121, seguimiento de Cataluña Central con 68 y Girona con 64.

Les ubicaciones escogidas incluyen sedes del Departamento, oficinas comarcales, escuelas agrarias y ayuntamientos. Cada mesa estará formada por tres miembros escogidos por sorteo entre los electores de los municipios correspondientes, con el apoyo constante del personal del Departamento durante toda la jornada.

Candidaturas y objetivo del proceso electoral

La Junta Electoral proclamó el pasado 16 de enero cinco candidaturas: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya (JARC), Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Cataluña) y Assemblea Pagesa. Este acuerdo se adoptó por unanimidad.

Datos comarcales y municipales del censo

El Segrià lidera la lista comarcal con 3.515 electores, seguido de la Noguera con 1.513 y Les Garrigues con 905. Con respecto a los municipios, Lleida capital concentra a 578 electores, Alcarràs agrupa 487 y Batea ocupa la tercera posición con 217 personas censadas.

El censo incluye representantes de 908 municipios de los 947 de Catalunya, lo que representa el 95,9% del territorio. Hay 27 municipios con más de 100 electores, mientras que 47 sólo tienen uno censado, 53 tienen dos y 39 municipios no cuentan con ningún elector registrado.