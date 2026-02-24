El sector cárnico español prevé crecer un 4% en el 2026 a pesar de las crisis sanitarias y los aranceles

El presidente del comité de carnes del AECOC, Josep Solé, durante la inauguración del 26.º congreso de la asociación en la Llotja de Lleida.ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El sector cárnico en el Estado español estima un crecimiento próximo al 4% durante el 2026, a pesar de enfrentarse a crisis sanitarias como la peste porcina africana (PPA) y la incertidumbre generada por el acuerdo del Mercosur y los aranceles impuestos por China y los Estados Unidos. Esta previsión se ha dado a conocer durante el 26.º congreso de la asociación empresarial AECOC, celebrado en la Llotja de Lleida con la participación de unos 450 directivos del sector.

De cara a este año el sector prevé un crecimiento más moderado que en el 2025, cuando alcanzó una facturación de 22.593 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior. El pollo y el cerdo son las carnes frescas más consumidas en el Estado y ya suponen la mitad del negocio, mientras que las ventas de ternera, cordero, conejo y cabrito van a la baja porque se han encarecido.

Josu Andrés Pérez, gestor de éxito del cliente de la empresa global de investigación de marketing NielsenIQ, ha detallado que la carne fresca facturó el año pasado unos 14.000 millones de euros, un 8% más que en el 2024. El 68% de las ventas se produjeron en hipermercados y supermercados, el 31% en tiendas especializadas y el 1% restante a través de Internet, un formato que va al alza.

Por su parte, los productos de charcutería facturaron 7.839 millones de euros, un 6,3% más, impulsados sobre todo por la venta de productos rebanados cocidos de pavo y pollo, pero también de fuet y lomo curado. El jamón salado sigue siendo el producto de charcutería más comercializado en el Estado, pero está en retroceso porque se ha encarecido 1,7 euros el kilo, por término medio.

Otro negocio al alza es de los platos preparados cárnicos, que el año pasado movió 605 millones de euros, con un crecimiento destacado en el ámbito de los refrigerados. Por el contrario, las alternativas vegetales perdieron comba con 109 millones de euros y una caída de la demanda del 0,7%, una cuestión que el AECOC atribuye al hecho de que tienen menos visibilidad y son más caros que los preparados cárnicos.

Durante la jornada, el director comercial de alimentación humana de bonÀrea, Miquel Martí, ha explicado que el sector avícola es el que tiene un crecimiento más destacado en sus establecimientos, sobre todo productos como el pollo y los huevos, estos últimos porque "siguen siendo la proteína más barata" a pesar de la subida de precios.

El responsable de compras de productos cárnicos de la cadena Ahorramás, José Carlos Sánchez, ha detallado que en el 2025 vendieron un 5% más de kilos de carne y facturaron un 14% más. Este año, ha afirmado que registran incrementos de más de un 10% a su compañía, que comercializa un 70% de la carne desde los mostradores de las tiendas y, el resto, en formato envasado.

El AECOC percibe más empatía con el sector ganadero

Durante la apertura de la jornada, el presidente del comité de carnes de AECOC, Josep Solé, ha destacado que el sector ganadero deja de ser visto por una parte de la opinión pública como un "maltratador de animales y uno contaminador". "Hemos visto una evolución y nos vamos concienciando de que el ganadero es aquella persona que produce los alimentos que después encontraremos en las tiendas", ha añadido.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los participantes en el Congreso, a los cuales ha garantizado que las instituciones están al lado del sector "en un contexto complejo marcado por las tensiones y la peste porcina africana". Larrosa ha destacado iniciativas como la reducción de los trámites administrativos de los proyectos estratégicos y el impulso de nuevo suelo industrial en la ciudad.