La compraventa de fincas rústicas repunta en Lleida un 21,2% en 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La compraventa de fincas rústicas en la provincia de Lleida ha registrado un importante repunte en 2025. Durante el último año se formalizaron 3.544 operaciones, lo que supone un incremento del 21,2% respecto al 2024. Esta cifra es la más alta desde 2021, cuando la experiencia del confinamiento por la Covid-19 trajo consigo un boom de compradores buscaban espacios más amplios, naturaleza y un cambio de estilo de vida, y la tercera más elevada de la serie histórica, por detrás de 2007. Esto confirma la recuperación y el dinamismo del mercado del suelo rústico en la demarcación y refleja un renovado interés por este tipo de activos, especialmente vinculados a la actividad agrícola y ganadera, pilares fundamentales de la economía de la provincia, pero también a ser utilizado como un espacio de recreo. Del total de transacciones llevadas a cabo sobre durante el pasado año el 35% correspondieron a operaciones de compraventa. Pese al crecimiento que ha tenido este tipo de adquisición, el principal continúa siendo la herencia, que con 4.786 operaciones suponen casi la mitad de registradas en 2025. El resto se enmarcan en otras fórmulas jurídicas como las donaciones o las permutas. En total, durante el año pasado en la provincia se registraron 10.155 transmisiones, un 10,7% más que en 2024.

Lleida es la tercera provincia a nivel estatal, solo por detrás de Navarra y Lugo, donde más han crecido las compraventas de fincas rústicas de manera interanual. Este crecimiento podría explicarse por varios factores, entre ellos la estabilidad del valor del suelo agrario o el atractivo de la inversión en valores tangibles. “El cierre de 2025 confirma un mercado más activo: la compraventa crece por encima de las herencias, lo que indica que una parte creciente de la oferta que entra por relevo generacional se está movilizando y encuentra comprador”, señala el fundador del portal de compra venta de fincas Cocampo, Regino Coca, que añade que “la demanda también se está diversificando: aumenta el interés por fincas orientadas al disfrute y a un uso familiar, bien ubicadas y con vivienda o potencial de mejora, y se mantiene una demanda sólida por explotaciones agrarias y ganaderas”.