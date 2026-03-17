El Gobierno quiere ampliar la vacunación contra la dermatosis nodular en toda Lleida

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El Gobierno planteará a la Comisión Europea ampliar la zona de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en nuevas áreas de Aragón, Catalunya y Navarra. La propuesta incluye extender la vacunación en toda la demarcación de Lleida, mientras que el plan vacunal se mantendrá en Barcelona y Girona.

Según ha informado en un comunicado, el ejecutivo trasladará la propuesta después del acuerdo del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). En total, en el Estado se han detectado 20 focos de DNC, de los cuales 18 se registraron en la provincia de Girona. Con respecto a la lengua azul, se ha aprobado mantener este 2026 la vacunación voluntaria del ganado en la península y no establecer requisitos específicos para el movimiento en España.

La propuesta del ministerio para la DNC también incluye ampliar la vacunación a toda la comunidad de Navarra y a nuevas comarcas de Aragón, especialmente al sur de la provincia de Huesca y en algunos municipios de Zaragoza.

Los dos últimos focos detectados en España se han localizado recientemente en el municipio de Fiscal (Huesca), los días 27 de febrero y 3 de marzo, hecho que ha obligado a establecer una zona de restricción de 50 kilómetros de radio durante al menos 45 días y a reforzar la vacunación preventiva en el territorio.