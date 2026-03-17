Los veterinarios de Lleida urgen el vaciado de jabalíes y granjas de la zona de peste porcina

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El presidente del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, urgió ayer a proceder a un vaciado de jabalíes y de las granjas de porcino que se encuentran en el radio de diez kilómetros en torno a los focos de peste porcina africana (PPA) declarados en la provincia de Barcelona. Así lo afirmó Molins en la presentación de los actos del 120 aniversario del Col·legi, en el que lamentó que no se ha llevado un “control con criterio de la fauna salvaje en los últimos diez años”, un período que calificó de “perdido” en esta materia no solo en los jabalíes, sino también en corzos, gamos o conejos. En estos momentos los ganaderos se encuentran en alerta máxima por los jabalíes como transmisores de la PPA, mientras que los destrozos causados por los conejos en todo tipo de fincas agrícolas del llano de Lleida son cada vez mayores.

Molins alertó que la situación es de “máxima emergencia” y que es necesario sacrificar el mayor número de jabalíes, abogando por el vaciado de la zona de riesgo de Collserola, pero también de las granjas porcinas. Recordó que “llevamos 120 días desde que se detectó la PPA y que es necesario actuar rápido para contener la enfermedad”. Consideró que es necesario para dar confianza a los países importadores de porcino catalán y español, actuando con medidas de contención del virus muy duras. En esta línea lamentó que “a los veterinarios de explotación se nos ha tenido poco en cuenta” en la elaboración y puesta en marcha de la política de actuación ante la PPA, pese a su formación en este campo. Todo ello tras alertar que la posibilidad de que si el virus se esparce sería un desastre para el sector porcino de Lleida y el conjunto de su economía.

El presidente del Col·legi y la secretaria de la junta, Teresa Milà, destacaron que el sector afronta varias crisis sanitarias que afectan al territorio, como la influenza aviar de alta patogenicidad, la dermatosis nodular contagiosa o la peste porcina africana, situaciones que requieren criterio técnico y coordinación profesional.

Entre los avances registrados en los últimos años en materia veterinaria, Miquel Molins destacó la reducción de un 70% del uso de los antibióticos en Lleida desde 2018 en animales de producción, como el porcino, el vacuno, el ovino o la avicultura. Esta reducción se ha conseguido, en gran medida, gracias al trabajo en bioseguridad, vacunación y manejo de los animales.

El Col·legi de Veterinaris celebra su 120 aniversario

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida celebrará su 120 aniversario con un amplio programa de actividades y con el reto de mostrar el compromiso con la profesión, la salud pública y el territorio, reafirmando su papel como institución de referencia al servicio de los profesionales y de la sociedad. El eje central de la celebración es el concepto One Health, que defiende la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. En este marco, Miquel Molins reivindicó el papel de los veterinarios en la salud pública y en la prevención de riesgos sanitarios. Destacó el valor estratégico de los estudios de veterinaria en la UdL, con el objetivo de consolidar una facultad de veterinaria independiente que refuerce la formación y sitúe a Lleida como referente estatal. Actualmente, el Col·legi cuenta con una cifra récord de 693 profesionales colegiados, y que de un año a esta parte, el número de mujeres veterinarias supera al de hombres (366 por 327 en estos momentos). Teresa Milà destacó que se trata de una profesión prácticamente sin desempleo y dijo que cada semana el Col·legi publicita al menos 5 empleos.