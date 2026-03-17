Unió de Pagesos alerta del bloqueo de las exportaciones de los forrajes producidos en Catalunya por la Guerra de Oriente Medio

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Unió de Pagesos alerta que los forrajes producidos en Catalunya no pueden exportarse a causa de la guerra de Oriente Medio. El bloqueo se debe a las restricciones de transporte marítimo internacional.

A pesar de la situación, el producto, según la asociación, ya estaba vendido antes del estallido de la guerra. Hay cargamentos dirigiéndose a puertos de destino y los productores no saben qué recorrido seguirán, cuándo concluirá la exportación o si podrán llegar.

Todavía hay forraje pendiente de exportarse y, a raíz del conflicto, podría retrasarse u obligar a buscar rutas alternativas, las cuales provocarían una bajada de precio del producto, según alerta Unió de Pagesos.

La asociación reclama la habilitación de herramientas para poder afrontar crisis derivadas de la inestabilidad internacional y las perturbaciones de los mercados. El viernes pasado ya reclamó medidas para compensar el encarecimiento del gasóleo agrícola, los fertilizantes y costes de producción.