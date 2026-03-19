Fruita Blanch presenta en Alimentaria sus patés vegetales

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Fruita Blanch, empresa familiar con raíces en l’Horta de Lleida con varias generaciones dedicadas al cultivo de fruta, lanza una nueva línea de patés vegetales artesanos elaborados íntegramente con frutas y verduras de su propia cosecha. Este lanzamiento es fruto de la participación de Fruita Blanch en el Programa Profit de la Fundació Alícia, en cuya última convocatoria resultó ganadora. La línea incluye patés de distintos sabores, como escalivada con manzana, berenjena con higo o samfaina casera, entre otros.

Históricamente conocida como Cal Camarasa, la empresa también produce mermeladas, conservas y almíbares artesanos a partir de su propia fruta, manteniendo su apuesta por una alimentación vegetal, saludable y sostenible, respetando siempre la elaboración artesanal. La presentación oficial de los nuevos patés tendrá lugar del 23 al 26 de marzo en la feria Alimentaria de Barcelona, donde Fruita Blanch participará como expositora junto a Prodeca, mostrando sus novedades a profesionales del sector agroalimentario.